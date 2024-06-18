Турецька розвідка допомогла Кремлю запобігти нападу на торговельний центр.

Після нападу на підмосковний Crocus City Hall, який стався 22 березня, представники ІДІЛ готували у Москві ще один терористичний акт. Про це сьогодні, 18 червня, повідомила турецька газета "Hurriyet".

За даними журналістів, представники осередку ІДІЛ, який називається "Вілаят Хорасан", мали намір атакувати торговий центр.

"Терористична організація планувала другий напад після першого на концертний зал у Москві. Вони (терористи – УНІАН) збиралися здійснити його у переповненому торговому центрі. Турецька розвідка запобігла цій другій великій атаці, зв'язавшись з Москвою", - сказано в публікації. Відео дня

Зазначається, що угруповання відоме своїми "послідовними атаками".

"Воно виникло на сході Афганістану наприкінці 2014 року і вийшло на передній план своєю надзвичайною жорстокістю", - пише видання.

За даними ЗМІ, представники організації раніше нападали на готель в Афганістані, де зупинилися китайці, а в січні 2024 - на церкву Санта-Марія (Стамбул, Туреччина).

Газета пише, що після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність "Вілаят Хорасан". У ході слідчих дій було допитано багато людей, і стало відомо про планування другого нападу у РФ.

"Ця ситуація була доведена до Москви", - йдеться у статті.

Теракт у "Крокусі"

Увечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. Декілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Внаслідок цього загинули десятки людей, дуже багато постраждалих.

Відповідальність за теракт взяла він терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, та провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

За даними Bloomberg, навіть оточення Путіна не вірить у причетність України до теракту у "Крокусі".

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