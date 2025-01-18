Главу держави звинувачують у невдалій спробі запровадити у країні воєнний стан.

Західний окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за спробу запровадити у країні воєнний стан. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Зазначається, що главу держави звинувачують у зловживанні владою - зкрема, оголошенні воєнного стану та направленні військ до Національних зборів.

"Після видачі ордера слідчі можуть тримати Юна під вартою до 20 днів, включаючи ті дні, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання в своїй резиденції в Сеулі в середу", - йдеться у повідомленні.

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Видання такод інформує, що управління з розслідування корупції для високопосадовців планує через 10 днів передати справу Юна прокуратурі. Очікується, що прокуратура проведе подальше розслідування щодо нього та висуне йому звинувачення протягом 20 днів.

Іпмічмент президента Південної Кореї

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня парламент Південної Кореї підтримав імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Причиною імпічменту стало скандальне введення воєнного стану у Південній Кореї.

Згодом президент Південної Кореї прокоментував свій імпічмент. Юн Сок Йоль пообіцяв боротися за своє політичне майбутнє.

Днями президента Південної Кореї затримали із другої спроби. Юн Сок Йоль був затриманий під час масштабної операції правоохоронних органів у президентському комплексі.

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