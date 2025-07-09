За словами президента США, Південна Корея заробляє багато грошей, тому здатна витрачати більше на свій захист.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея має платити більше за свою оборону. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів, цитує Bloomberg.

"Південна Корея заробляє багато грошей і вони дуже хороші, але, знаєте, вони повинні платити за свою армію", - підкреслив американський лідер.

Такі заяви пролунали на наступний день після того, як Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї з серпня.

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"Розподіл витрат на утримання 28 500 американських військовослужбовців у Південній Кореї був предметом суперечок під час першого президентства Трампа. Посилаючись на переговори під час свого першого терміну, Трамп сказав, що Південна Корея "збожеволіла", коли він зажадав, щоб вона платила мільярди доларів на рік за американських військовослужбовців, розміщених на її території", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після того, як минулого місяця лідери НАТО домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту, Південна Корея заявила, що між союзниками тривають такі ж дискусії. Як зазначили у Міноборони країни, цього року планується витратити 2,32% свого ВВП на оборону.

У Bloomberg нагадали, що минулого року США та Південна Корея уклали п'ятирічну угоду про розподіл витрат на розміщення американських солдатів на розділеному півострові. Згідно з угодою, Південна Корея збільшить свою частку витрат до 1,52 трлн вон (1,1 млрд доларів) у 2026 році, що на 8,3% більше, ніж цього року.

Південна Корея - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Південна Корея та Польща готують танкову угоду на мільярди доларів. В межах цієї угоди Польща отримає 180 танків K2, з яких 117 одиниць виготовить південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem, а решту ​​- варшавське державне підприємство PGZ.

Також повідомлялось, що Південна Корея створює безпілотну самохідну артилерійську установку K9A3, яка має стати головною артилерійською платформою Збройних сил країни у 21 столітті. Зазначається, що нова САУ буде оснащена системами штучного інтелекту, однак функціональність цих систем наразі не уточнюється.

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