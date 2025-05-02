Передбачається, що ця система стате головною артилерійською платформою Збройних сил Південної Кореї у XXI столітті.

Компанія Hanwha Aerospace показала новий концепт 155-мм самохідної артилерійської установки K9A3 у рекламному відео. Як зазначають у пресслужбі компанії, ця установка має стати головною артилерійською платформою Збройних сил Південної Кореї у XXI столітті,.

Створення безпілотної артилерійської системи - давня метою Південної Кореї. Як пише Defense Express, роботи в цьому напрямку стартували ще у 2018 році з поступової модернізації моделі K9 Thunder. Ключовим кроком стало впровадження автоматичної системи заряджання, яка дозволяє збільшити темп стрільби у 1,5 раза й повністю виключити участь людини в процесі заряджання. Ця система вперше буде інтегрована у модифікацію K9A2, що фінансується на мільярди доларів і розрахована на декілька років реалізації.

До 2040 року планується повна модернізація всіх K9 Thunder до безпілотної версії.

K9A3 має низку ключових відмінностей. Зокрема, зменшена кількість екіпажу: нова САУ потребує лише одну людину, тоді як попередні версії — K9A2 і K9A1 — вимагали двох і п’яти операторів відповідно. Для самозахисту система оснащена дистанційно керованим бойовим модулем з кулеметом M2 Browning калібру 12,7 мм.

Також у K9A3 реалізовано безекіпажну башту та нову 155-мм гармату з довжиною ствола 58 калібрів, що забезпечує дальність стрільби до 80 км активними реактивними снарядами. У попередніх версіях використовувався ствол довжиною 52 калібри з максимальною дальністю 54 км. Водночас варто згадати, що аналогічні випробування у США виявили проблеми з живучістю таких гармат, через що від цього рішення відмовилися.

Нова САУ буде оснащена системами штучного інтелекту, однак функціональність цих систем наразі не уточнюється. Оновлення торкнулися й корпусу: ймовірно, було посилено бронювання. Крім того, на відео можна побачити нові бортові екрани та оптико-електронні блоки з камерами для забезпечення безпілотної експлуатації.

Новинки на ринку зброї

Ще одна країна працює над створенням винищувача шостого покоління. Південна Корея може створити такий літак приблизно у 2030-х роках. Яким саме буде цей літак наразі невідомо.

Тим часом в Росії показали таємничу крилату ракету, яка схожа на американську малопомітну крилату ракету AGM-158 JASSM. Деякі експерти вважають, що на опублікованому ролику могли засвітити "‎Бандероль"‎ – зброю, яку росіяни нещодавно почали застосовувати проти України. Раніше фахівці припускали, що "‎Бандероль"‎ є дроном.

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