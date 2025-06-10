В межах цієї угоди Польща отримає 180 танків K2, з яких 117 одиниць виготовить компанія Hyundai Rotem, а решту ​​- варшавське державне підприємство.

Південна Корея та Польща цього місяця планують завершити підписання угоди на суму близько 6 мільярдів доларів США про постачання корейських танків K2, пише Yonhap.

Очікується, що в межах цієї угоди Польща отримає 180 танків K2, з яких 117 одиниць виготовить південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem, а решту ​​- варшавське державне підприємство PGZ.

Уеремонія підписання контракту, найбільшого для Південної Кореї на експорт зброї, відбудеться в Польщі наприкінці червня. Угоду мали підписати наприкінці минулого року, але відклали через внутрішні проблеми в обох країнах.

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За даними видання, угода укладається на виконання широкої рамкової домовленості від 2022 року про постачання Польщі 1000 танків K2. Того ж року Hyundai Rotem та польська сторона підписали контракт на виробництво першої партії зі 180 танків K2 для Польщі на суму близько $3,3 мільярда, однак після цього нові контракти сторони не підписували.

Нова угода буде значно об’ємнішою, ніж контракт 2022 року. Вона включатиме передачу полякам технологій та регламентів технічного обслуговування танків К2, а також передбачатиме запуск виробництва у Польщі найновіших моделей цих танків, тоді як раніше йшлося про попередні, дещо застарілі моделі.

Польща терміново переозброюється

Як повідомляв УНІАН, Польща щосили взялася нарощувати випуск власної зброї на тлі зміни зовнішньополітичного курсу США і війни РФ проти України. Financial Times зазначає, що завод у Нев'ядуві робить свій внесок у зусилля Польщі щодо відбиття російської агресії, збільшуючи випуск зброї, знижуючи залежність від США і допомагаючи НАТО та ЄС підтримувати Україну.

Крім того, Франція і Польща підписали оборонний договір. Пакт охопить оборонні та економічні питання. Таке рішення є останнім кроком країн до поглиблення військової співпраці на тлі російської агресії.

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