Ізраїльтян попередили про небезпеку.

Рада національної безпеки Ізраїлю закликала ізраїльтян терміново залишити Північний Кавказ.

Офіційна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю. У ній говориться, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після подій минулої ночі, а також на тлі війни "Залізних мечів" і побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських/єврейських об'єктів.

Йдеться про Республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.

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Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування цих районів, а тих, хто там знаходиться - залишити їх якомога швидше.

Заворушення в Дагестані: останні новини

Як відомо, останні кілька днів жителі Дагестану виходили на акції протесту проти євреїв. Вони вимагали виселити "етнічних євреїв" і не пускати на територію республіки ізраїльських біженців.

Вчора група людей з прапором Палестини увірвалася на територію аеропорту в Махачкалі, вигукуючи антисемітські гасла і розшукуючи євреїв. Пізніше почалися зіткнення з силовиками.

У Росії вже заявили, що в заворушеннях нібито винні українські спецслужби.

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