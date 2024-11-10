Поліція Праги провела рейд у нічному клубі через скарги на українців

Клуб Orion, який працює лише по п’ятницях і суботах, привернув увагу поліції через скарги місцевих мешканців на поведінку відвідувачів.

У ніч на 10 листопада поліція Праги провела рейд у нічному клубі Orion у відповідь на численні скарги місцевих жителів. Цей заклад особливо популярний серед українців.

Як повідомляє чеське видання Novinky, під час операції поліція перекрила вхід до клубу та здійснювала перевірку автомобілів, що прибували. Усередині клубу близько тридцяти правоохоронців перевіряли документи відвідувачів.

За словами прессекретарки поліції Чехії Єви Кропачової, в операції брали участь співробітники місцевих відділень, іноземної поліції, спецпідрозділу з боротьби з масовими заворушеннями та кримінальні слідчі. До ранку перевірку пройшли понад 100 осіб, більшість із яких були громадянами України.

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Поліція затримала двох іноземців, які не мали при собі документів, для подальшої перевірки їхньої особи в Службі поліції у справах іноземців. Крім того, двох 17-річних дівчат у стані алкогольного сп'яніння передали батькам, повідомивши про інцидент орган соціального захисту дітей.

Клуб Orion, який працює лише по п’ятницях і суботах, привернув увагу чеських ЗМІ ще минулого місяця через скарги місцевих мешканців на поведінку відвідувачів. Жителі повідомляли про випадки розбиття скляних пляшок, справляння потреб просто на вулиці та інші порушення порядку, що призвело до регулярного патрулювання поліції в районі.

Українці в Чехії - останні новини

Як писав УНІАН, результати нового опитування свідчать про те, що більшість громадян Чехії проти того, аби з України приїжджали нові біженці. Проте загальна суспільна підтримка біженців з України у Чехії залишається на такому ж рівні, як у березні 2024 року.

Також повідомлялося, що у Чехії доходи від податків та страхування, які сплачують біженці з України, вже перевищують бюджетні витрати на них. Зокрема за перших пів року 2024 року Прага змогла отримати мільйони євро.

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