Без президентського дозволу чехам після повернення додому загрожувала б кримінальна відповідальність.

Президент Чехії Петр Павел дозволив групі чеських громадян вступити до лав ЗСУ і воювати проти російських окупантів.

Про це повідомило Чеське радіо з посиланням на прес-секретаря президента Філіпа Платоша. Загалом бажання приєднатися до ЗСУ висловив 181 чоловік. Зазначається, що перед тим, як запити від громадян надходять до президента, вони проходять розгляд у міністерствах оборони, внутрішніх справ та закордонних справ.

Закон Чехії забороняє громадянам країни брати участь у іноземних військових формуваннях без спеціального дозволу глави держави.

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Зазначається, що в грудні 2023 року стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до лав ЗСУ вступили 553 чехи, але дозвіл воювати за кордоном мають тільки 151 із них. Проте точну кількість чехів, які воюють на боці України встановити наразі неможливо.

Чехи на війні в Україні

У жовтні Петр Павел посмертно нагородив медаллю "За героїзм" добровольця Карела Кучеру, який загинув у боях за Бахмут.

У серпні іншого добровольця, на ім'я Філіп Сіман, було засуджено празьким судом до семи років в'язниці у справі про мародерство під час боїв у передмістях Києва.

Сіман вступив до лав ЗСУ без дозволу президента, тому на Батьківщині його звинуватили також за статтею про службу в іноземних збройних силах. Але по цій справі його виправдали, оскільки суд послався на обіцянку прем'єр-міністра країни Петра Фіали не переслідувати громадян, які воювали на боці України.

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