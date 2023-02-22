Країна прагне створити настільки потужну армію, щоб Москва не наважилася напасти на неї.

Польща сподівається, що приплив зброї зі США допоможе країні сформувати "найбільші сухопутні війська в Європі".

З цією метою Варшава підписує мільярдні контракти на постачання зброї з американськими постачальниками, йдеться в матеріалі The Washington Post.

"Це сучасне озброєння підніме наші Збройні сили на абсолютно новий рівень обороноздатності" - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в письмовому інтерв'ю виданню.

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Блащак зазначив, що протягом багатьох років польські політики стверджували, що Росія створює реальну екзистенціальну і цивілізаційну загрозу. Зокрема, він процитував попередження покійного президента Польщі Леха Качинського, який сказав після вторгнення Москви до Грузії в 2008 році:"Сьогодні Грузія, завтра Україна, а потім цілком може бути моя батьківщина – Польща".

Війна, розв'язана Росією проти України, прискорила плани Польщі щодо модернізації та розширення Збройних сил. Очікується, що в цьому році Польща витратить на оборону 4% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Планується також подвоїти чисельність збройних сил - до 300 тисяч осіб. Блащак вважає, що ця мета "досяжна і реалістична", але не називає часові рамки.

Польща замінює стару зброю радянських часів, подаровану Україні, в тому числі 240 танків Т-72, більш технологічно досконалими системами. Ще до російського вторгнення було оформлено угоду на суму 4,75 мільярда доларів на покупку 250 американських M1A2 Abrams. У січні Польща підписала ще одну угоду на суму 1,4 мільярда доларів на придбання 116 старих бойових танків M1A1. Також в лютому США дали "зелене світло" угоді на 10 мільярдів доларів про покупку HIMARS і ракет з дальністю 300 км. Крім цього, Польща підписала угоду з Південною Кореєю про покупку 980 танків K2 Black Panther.

"У Польщі немає іншого виходу, окрім як збільшити витрати на оборону. У країни в нашому географічному положенні мало вибору", – сказав Яцек Сєвера, голова Бюро національної безпеки.

Нова американська зброя - не єдине доповнення. У Польщі дислоковано близько 11 000 військовослужбовців США, а на сході країни передовий штаб П'ятого корпусу – найсхідніше місце присутності армії США в НАТО – стає "постійним".

Як Польща намагається відгородитися від Росії та Білорусі

Влітку минулого року Варшава заявила про плани побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю РФ. Напередодні стало відомо, що Польща почне будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю вже навесні. Від планів відгородитися від росіян країна не відмовилася незважаючи на те, що ситуація на кордоні "спокійна і стабільна".

Також напередодні Польща прийняла рішення про закриття одного з найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні і заявила, що може закрити додаткові пункти перетину кордону з Білоруссю.

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