Крім того, уряд Польщі планує витратити до 40 мільярдів злотих на закупівлю зброї.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща вирішила в два рази збільшити військові витрати на наступний рік. Країна планує зміцнити свою оборону, а також витратити до 40 мільярдів злотих на закупівлю зброї.

Про це на прес-конференції у Варшаві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Bloomberg.

Так, наступного року витрати Польщі на армію можуть зрости до 98 млрд злотих. Цього року відповідні витрати становлять 58 млрд злотих. Крім того, уряд Польщі планує витратити до 40 мільярдів злотих на закупівлю зброї за кордоном.

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"У нас є можливість значно зміцнити нашу армію і набрати нових солдатів", — сказав Моравецький.

Також він розповів про стурбованість громадян Польщі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На тлі побоювань уряд планує збільшити чисельність солдатів. Йдеться про понад 20 тисяч нових військових.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що до польської армії записалися понад 13 тисяч добровольців. У Міноборони хочуть, щоб якомога більше людей вміли поводитися зі зброєю.

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