Стверджується, що українці хотіли провести переговори з польскими протестувальниками, але польска поліція цьому завадила.

Польська поліція на кордоні заблокувала групу українських водіїв та не пропустила їх на переговори до польських далекобійників, які протестують біля пункту пропуску "Корчова-Краківець". Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з місця подій.

Польські перевізники, що блокують кордон, 1 березня встановили жорсткий "ліміт" на проїзд вантажівок через кордон – 1 машина на годину. Як пише ЄП, українські водії вирішли провести переговори з польськими протестувальниками, але польська поліція та спецпризначенці "оточили українських водіїв, розбивши їх на кілька груп".

"За словами українських водіїв, польська поліція не дозволила їм підійти до польських протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяє повернутись до своїх машин та кемпінгів", – пише ЄП.

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Стверджується, що групу українців блокували таким чином протягом щонайменше двох годин, після чого водіям дозволили повернутися до своїх машин.

В польській поліції заявили, що українські водії нібито самі намагалися заблокувати дорогу, але далекобійники ці звинувачення відкидають.

Ситуація на кордоні з Польщею

Як писав УНІАН, 1 березня до польских фермерів, які вже кілька місяців блокують кордон з Україною, знову приєдналися польські перевізники. Свій протест на кордоні вони призупинили у січні. Польські перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку.

Також ми повідомляли, що сьогодні о 13 годині польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Шегині". Транспорт не пускають як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

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