Польські фермери не пропускають жодної вантажівки з України в Польщу на пункті пропуску "Ягодин".

Сьогодні о 13 годині польські фермери в напрямку пункту пропуску "Шегині" відмовилися пропускати всі вантажівки як в Україну, так і в Польщу. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні є певні зміни по напрямку пункту пропуску Шегині. "Як повідомила нам польська сторона, о 13 годині польські фермери відмовилася пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи до Польщі", - сказав Демченко.

За його словами, раніше на цьому напрямку вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. Так, за минулу добу тут кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках. За словами Демченка, сьогодні після 13 години вантажівки не рухаються з обох сторін.

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Демченко зазначив, що загалом продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів і є ускладнення руху, як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. За його словами, це відбувається на 6 пунктах пропуску – "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

"Станом на ранок сьогодні на всіх цих напрямках на території Польщі сукупно в чергах в бік України очікувало 2350 вантажних транспрортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", – повідомив він.

Демченко повідомив, що суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками залишається по пункту пропуску "Ягодин", де за минулу добу перетнули кордон 111 вантажівок, які їдуть в Україну. "І, як і раніше, польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні нульові показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - сказав речник ДПСУ.

Ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, спочатку кордон блокували польські перевізники, а з лютого до протестних акцій приєдналися польські фермери. Було кілька випадків висипання невідомими людьми на території Польщі української агропродукцію на землю, зокрема, зерна, яка прямує транзитом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що це є політичним питанням, зокрема, це тиск на європейські інституції.

Також в українських владних структураїх говорять про російський слід по організації тааких акцій.

22 лютого премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польсько-український кордон розблокують для військової та гуманітарної допомоги. Обіцяв, що це питання вирішать впродовж найближчих годин.

За його словами, Польща внесе автомобільні та залізничні дороги до переліку критичної інфраструктури, щоб товари військового та гуманітарного спрямування перетинали кордон без затримок.

Прем'єр зауважив, що це рішення означатиме інший тип організаційного режиму на дорогах і трасах. Польща зробить з цього "практичні наслідки". Також Туск наголосив, що наразі значних проблем із транспортуванням допомоги в Україну не було.

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