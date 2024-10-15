Нікарагуа має тісні звʼязки із Москвою ще з часів холодної війни.

Авторитарний лідер Нікарагуа Даніель Ортега під час промови назвав президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "породженнями диявола і Гітлера". Про це пише Politico із посиланням нікарагуанські ЗМІ.

"Ізраїльський уряд очолює прем'єр-міністр, який є породженням диявола. Чому? Тому що він проводить політику терору і є [Адольфом] Гітлером. Прем'єр-міністр Ізраїлю – Гітлер ... так само, як і президент України – ще один нацист, ще один син Гітлера, який хоче залучити НАТО до війни проти Російської Федерації", – видав президент Нікарагуа.

Примітно, що Кремль просуває наратив про те, що Україна кишить нацистами, намагаючись виправдати розпочату повномасштабну війну проти української держави. А Нікарагуа має тісні звʼязки із Москвою ще з часів холодної війни, коли Радянський Союз підтримав повалення режиму центральноамериканської країни в 1979 році лівими повстанцями на чолі з Ортегою.

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Даніель Ортега перебуває при владі з 2007 року і вважається диктатором, який кидає до в'язниці усіх своїх політичних суперників і критиків, а також бере під контроль державні інституції.

Нікарагуа також була однією з перших країн, які визнали палестинську державність у 1988 році. Минулого тижня адміністрація країна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем, назвавши уряд Нетаньяху "фашистським" і "геноцидним".

Інші скандальні заяви політиків про Зеленського

У листопаді 2023 року Вівек Рамасмаві, який вважався імовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії, назвав президента Володимира Зеленського "нацистом". Потім його штаб був змушений виправдатися.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу". Лідер РФ заявив, що його "друзі-євреї" нібито не вважають українського президента євреєм.

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