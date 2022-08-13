На думку чиновників, у питанні віз має бути "загальноєвропейська відповідь".

Ідея обмежити пересування росіян по Європі після прибалтійських країн і Фінляндії знайшла відгук у Данії. Там виступили за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Про це заявили глава данського МЗС Єппе Куфуд і міністр у справах імміграції та інтеграції Корі Дюбвад, пише Politiken.

На думку двох чиновників, у питанні віз має бути "загальноєвропейська відповідь".

"Зрозуміло, що якщо в Європі є тільки одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то в принципі можна в'їхати і у всю Шенгенську зону. Ось чому це має бути зроблено в рамках всього ЄС", - пояснив Дюбвад.

Єппе Куфуд додав, що Копенгаген відкритий до обговорення всіх пропозицій щодо санкційного тиску на Москву.

Видання уточнює, що, за даними імміграційної служби Данії, за перші п'ять місяців 2022 року країна видала російським громадянам майже в три рази більше віз, ніж за весь 2021-й.

Нагадаємо, Данія стала п'ятою країною, яка виступила за візові обмеження. Раніше про намір заявили Литва, Чехія, Естонія і Фінляндія.

У самій же Росії на тлі подібних заяв за останні 2 тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%.

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