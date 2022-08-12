Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією.

Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Про це повідомляє Inquirer.

За словами очільника МЗС Чехії Яна Ліпавскього, відповідна заборона може стати ще однією дуже ефективною санкцією проти РФ.

"Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією", - сказав Ян Ліпавський.

Він заявив, що запропонує цю ідею на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, яку Кремль продовжує ескалувати, про спільний туризм для громадян Росії не може бути й мови", — сказав Ліпавський.

Слід зазначити, що Чехія припинила видавати візи для простих росіян ще 25 лютого, через день після вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

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