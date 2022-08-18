З 1 вересня 2022 року щоденна кількість звернень за фінською візою для громадян Росії буде скорочена в два рази.

Час отримання візи до Фінляндії для громадян Росії може збільшитися до 4-5 місяців після набуття чинності з вересня 2022 року новими правилами, що передбачають істотне скорочення кількості виданих росіянам віз.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії.

Зокрема, з 1 вересня 2022 року щоденна кількість звернень за фінською візою для громадян Росії буде скорочена в два рази – до 500 в день.

При цьому, згідно з новими правилами, 20% слотів будуть зарезервовані для туристів і 80% для людей, які планують відвідування країни з метою навчання, роботи або за сімейними обставинами.

Таким чином, кількість видаваних туристичних віз бидет скорочена до однієї десятої від нинішнього рівня.

Як пояснюють російські туроператори, на даний момент в Санкт-Петербурзі туристичні фірми приймають документи на подачу до візового центру на першу половину жовтня, а випуск таких віз планується в кінці жовтня. Таким чином, оформлення візи вже займає два місяці. З новими правилами цей термін істотно збільшиться. В цілому, згідно з регламентом ЄС, можна подавати заяву на візу за шість місяців до поїздки.

Як повідомляв УНІАН, Естонія з 18 серпня 2022 року припинила пропускати російських громадян з "естонськими" шенгенськими візами.