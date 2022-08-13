Не чекаючи рішення ЄС, влада Фінляндії вирішила сама значно ускладнити і скоротити видачу туристичних віз росіянам.

Влада Фінляндії готується запровадити нові обмеження щодо видачі віз громадянам Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пекки Хаавісто в коментарі телеканалу MTV3.

За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.

"На практиці це (обмеження - ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, по навчанню, роботі, або з інших вагомих підстав", - пояснив Хаавісто.

Він зазначив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні. За його словами, таким чином, Фінляндія може сама обмежити видачу туристичних віз росіянам. При цьому Хаавісто зазначив, що росіяни як і раніше зможуть перетнути кордон Фінляндії з візою, виданою іншою країною Шенгенської зони.

Нагадаємо, що в кінці місяця Чехія буде вести переговори щодо загальноєвропейського рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам. Проте Німеччина виступає проти такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився з заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відкинув ідею загальної заборони на в'їзд громадянам РФ до країн Євросоюзу.

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