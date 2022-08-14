У МЗС Польщі зазначили, що рішення очікується вже в найближчі тижні.

Дипломати Польщі працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

Про це повідомляє Рolskie Radio.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Петра Вавжика, Варшава виступає за продовження санкцій ЄС, в тому числі і зупинку дії угоди про спрощений візовий рух для громадян РФ. Правда, таку ініціативу в Європі ряд країн не підтримують.

"Проти виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію і Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", - пояснив дипломат.

Вавжик зазначив, що польські дипломати ведуть переговори з цього питання і ряд країн підтримують його, в тому числі Литва, Латвія та Естонія, Чехія і Словаччина.

У той же час Варшава вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам. На даний момент візи видають тільки тим громадянам РФ, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон. До них відносять водіїв вантажівок, дипломатів, а також осіб з картою поляка і членів сімей громадян Польщі та інших країн Європейського Союзу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозивши відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувавши країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

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