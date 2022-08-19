Естонія, Латвія і Литва не бажають приймати гостей з Росії, заявив глава МЗС.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Про це пише Politico.

Він зазначив, що спостерігає на литовських курортах російських туристів, що в'їхали в країну за візами, виданими іншими членами ЄС.

"Оскільки авіасполучення з Росії в Європу в даний час дуже обмежено, країни Балтії стали основним перевалочним пунктом для тих, хто подорожує до Європи з Росії та Білорусі, - занадто доступна пам'ятка для тих, хто хоче трохи насолодитися європейським стилем життя, в той же час також підтримує війну президента Володимира Путіна", - заявив він.

За словами Ландсбергіса, члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не тільки ігнорують всі звірства, вчинені щодо українців, а й фактично "запрошують" російських туристів до Прибалтики.

"Але Естонія, Латвія і Литва не бажають приймати гостей з Росії, які в більшості своїй є прихильниками путінської війни - принаймні, до остаточної перемоги України", - заявив він.

На думку глави МЗС Литви, це протиріччя може призвести до розколу між країнами, які продовжують видавати туристичні візи, і тими, які вже припинили.

"Якщо ми за європейську безпеку і цінності, то ми повинні вирішити й іншу проблему: вже видано велику кількість багаторазових віз терміном на три роки і більше. Це означає, що навіть без видачі нових віз значній кількості туристів все одно буде надана можливість насолоджуватися європейським стилем життя, який, на думку влади Росії і Білорусі, слід зневажати і навіть боротися з ним. Разом ми повинні знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І він повинен включати, що вступило в силу негайно, чітке "ні" російським і білоруським туристам; відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз, принаймні, до закінчення війни; і постійний прийом тих, хто шукає притулку - не європейський відпочинок", - підкреслив він.

Він закликав залишити двері Європи відкритими тільки для демократичних активістів і переслідуваних авторитарними режимами Москви і Мінська.

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