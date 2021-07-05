Міністр охорони здоров'я Мадейри Педро Рамос сказав, що всі вакциновані будуть прийняті.

Влада автономного португальського регіону Мадейра заявила, що дозволять відвідування популярних у туристів островів з будь-якими вакцинами від COVID-19, а не тільки з тими, які схвалені в ЄС.

Євросоюз, який запустив минулого тижня цифровий COVID-сертифікат, на даний момент дозволив тільки чотири вакцини - Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Держави-члени можуть прийняти рішення про розширення сертифіката європейським мандрівникам, вакцинованим іншими препаратами.

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Материкова частина Португалії приймає туристів тільки з однією з чотирьох вакцин, але Мадейра заявила, що ті, хто отримав інші щеплення, такі як китайські вакцини Sinovac або індійські Covaxin, зможуть відвідати атлантичні острови.

Міністр охорони здоров'я Мадейри Педро Рамос сказав, що всі вакциновані будуть прийняті, "тому що, якщо мільйони людей будуть вакциновані цими вакцинами (не схваленими ЄС, - ред.), їх рівень захисту буде таким же, як і у інших".

Рішення було оголошено на тлі критики з приводу того, що ЄС не включив Covishield, версію вакцини AstraZeneca, вироблену Інститутом сироватки в Індії, в список схвалених вакцин для сертифіката.

Вважається, що близько 5 млн осіб у Великобританії, яка є важливим джерелом іноземного туризму для Мадейри, отримали вакцину Covishield, яка також використовується глобальним центром COVAX, передає ЄвроПравда.

Вакцина Covishield також використовується в Україні.

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Автор: Ірина Погоріла