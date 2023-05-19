Владою Китаю було поширено ноту, в якій посольства просять "поважати китайські закони та правила".

Посольство Ірландії в Пекіні не прибрало символіку на підтримку України. Раніше китайський уряд просив усі іноземні дипломатичні представництва прибрати "пропаганду" зі своїх фасадів.

Міністерство закордонних справ Ірландії заявляє, що продовжить розміщувати "візуальні нагадування" про підтримку України під час війни. Про це пише The Journal.

"Відповідаючи позиції Ірландії щодо незаконного вторгнення в Україну, Посольство Ірландії в Пекіні постійно з моменту вторгнення розміщувало візуальні нагадування про підтримку Ірландією України на території посольства та під час заходів. З березня 2022 року для цього використовується дошка оголошень на зовнішній стіні території посольства. На зовнішній стіні залишається на місці плакат із логотипом посольства та написом "Ми з Україною" англійською та китайською мовами на тлі кольорів українського прапора", - повідомили в МЗС Ірландії.

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Представник Європейського Союзу сказав, що протокольний департамент МЗС Китаю 8 травня розповсюдив ноту, у якій попросив дипломатичні представництва "поважати китайські закони та правила" і "не використовувати зовнішні стіни посольств для проведення політизованої пропаганди, щоб не викликати суперечок між країнами".

У ноті не уточнюється, що може являти собою "політизовану пропаганду", сказала прес-секретар Набіла Массралі, додавши, що представництво ЄС у Пекіні "не змінило жодних елементів, розміщених на передній стіні будівлі".

Війна в Україні - позиція Китаю

Нагадаємо, Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна після розпочатого Росією повномасштабного вторгнення в Україну заявив, що дотримується нейтралітету, але водночас повторив російські виправдання нападу, звинувативши США і НАТО в провокуванні Москви.

24 лютого 2023 року Китай представив свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Утім, він отримав багато критики через те, що не містить чітких кроків і більше спрямований на "заморожування" війни.

Цього тижня Пекін надіслав свого представника в Україну та Росію для обговорення можливого "політичного врегулювання", але вважається, що ці зусилля навряд чи досягнуть прогресу, враховуючи риторичну, дипломатичну та економічну підтримку Китаєм Москви.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Китай втратив можливість стати посередником у розв'язаній Росією війні через те, що його озвучена "нейтральність" мала проросійський ухил.

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