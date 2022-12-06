Також постпред України показав мем, присвячений регулярній брехні Василя Небензі в ООН.

Постпред Росії Василь Небензя втік із засідання Ради Безпеки ООН перед виступом постійного представника України Сергія Кислиці.

Як розповів український дипломат, Небензя прямо заявив, що не бажає слухати "жовчне красномовство" делегації нашої країни.

"Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати? Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і Радбез, Нєбєнзя!",- написав Кислиця.

Також постпред України показав мем, присвячений регулярній фантастичній брехні Небензі в ООН.

Примітно, що в ході свого виступу Небензя заявив, що РФ нібито "готова до переговорів, метою яких стало б усунення причин, що змусили" почати війну проти України.

Крім цього російський так званий дипломат словоблудив на весь світ про те, що цивільна інфраструктура України, яку обстрілює РФ, нібито "використовується у військових цілях".

Поведінка Росії в ООН

Російському представнику в ООН Василю Небензі вже не в новинку "виблискувати п'ятами" на весь цивілізований світ.

Наприклад, у червні Небензя покинув зал під час виступу голови Європейської Ради Шарля Мішеля. Тоді Шарль Мішель зазначив, що послу Росії простіше піти, ніж слухати правду.

В жовтні Небензя покинув засідання Радбезу ООН перед виступом постпреда України Сергія Кислиці. У відповідь Кислиця сказав, що Небензя, який втік із залу, виступав зі брехливими заявами на кожному засіданні Радбезу. Постпред України висловив надію на те, що настане день, коли Росії не буде взагалі в Раді.

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