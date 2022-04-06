Небензя також визначив агресію проти України забороненим для РФ словом "війна".

Постпред Росії в ООН Василь Небензя визнав причетність російських військ до звірств у Бучі, а також кілька разів називав "спецоперацію" РФ в Україні війною.

На це звернув увагу український представник в ООН Сергій Кислиця.

Російський дипломат, виступаючи на захист агресії Росії, раптом обмовився і сказав, що трупів у Бучі не було "до приїзду російських військ".

"Якщо ви подивитеся уважно на те, що бачите у Бучі, на трупи. Трупи, які лежать на вулицях, яких не існувало доти, доки не ввійшли російські війська… Вийшли, вибачте", - заявив постпред РФ.

Опонент Путіна Михайло Ходорковський, своєю чергою, назвав виступ Небензі "обмовкою за Фройдом": "Постійна брехня пригнічує – і назовні вилазить несвідоме бажання говорити правду".

Кислиця зазначив, що під час свого виступу Небензя також визначив агресію проти України забороненим для РФ словом "війна" замість пропагандистського штампу "спецоперація".

Український дипломат також підловив Небензю на іншій маніпуляції – коли Небензя цитував уривками слова депутатки міської Ради Бучі Катерини Українцевої в інтерв’ю російській "Медузі". Небензя заявив, що Українцева нібито підтвердила, що за окупантів "людей не розстрілювали".

Кислиця дорікнув постпреду, що той процитував вигідну для нього частину цієї публікації, опустивши з неї такі слова: "Бувало так, що (російські) солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату".

"Ви ж хотіли процитувати це інтерв'ю, чому ж ви його не цитуєте повністю. Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната", — констатував український дипломат.

Трагедія у Бучі

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото та відео, що демонструють звірства російських окупантів.

Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, що лежать на вулицях Бучі. У деяких зв'язані руки та вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і катування мешканців бучі. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі - приблизно 30 березня.

Росія вимагала екстрену нараду Ради Безпеки ООН щодо "провокацій українських радикалів" в Бучі 4 квітня, але отримала відмову.

Аналіз супутникових знімків, проведений американською газетою The New York Times, показав, що заяви Росії про те, що вбивства мирних жителів в Буча сталися після того, як її солдати залишили місто, є неправдивими. Багато мирних жителів були вбиті більш як три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.

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