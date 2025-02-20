Зазначається, що площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів.

У російській столиці вирує масштабна пожежа. Палає розташований у Москві Інститут точної та обчислювальної техніки ім. С.О. Лебедєва, який, за деякими даними, пов'язаний із російською оборонною промисловістю.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці загоряння працюють кілька пожежних розрахунків. Також для гасіння вогню планують задіяти авіацію.

Попередньо, пожежа почалася на цокольному поверсі Інституту. Повідомляють про загрозу вибуху балонів із гелієм, які знаходяться на території.

Зазначається, що з будівлі самостійно вийшли близько 30 осіб. Про постраждалих інформації немає.

У мережі вже публікують кадри масштабної пожежі.

Інциденти в Росії

Уночі 19 лютого в Росії заявили про атаку дронів на Сизранський нафтопереробний завод. Місцеві жителі чули щонайменше два вибухи. Після цього в районі об'єкта спалахнула пожежа.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли про успішні удари по країні-агресору. Крім ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткінська" та "Андреаполь", які забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

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