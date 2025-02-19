Росіяни розповіли про вибухи.

У Росії заявили про нічну атаку безпілотних літальних апаратів "київського режиму" на Сизранський нафтопереробний завод. ЗМІ повідомляють, що місцеві жителі чули щонайменше два вибухи. Після цього в районі нафтопереробного об'єкту спалахнула пожежа.

Вночі губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев написав у своєму Telegram-каналі про загрозу безпілотних літальних апаратів. За його словами, на території НПЗ працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, Сизранський нафтопереробний завод є одним з провідних підприємств нафтопереробної галузі РФ, він входить до складу "Роснефти". Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут та інші продукти.

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Атаки на російські НПЗ

Як відомо, удари по нафтопереробних заводах на території Росії дозволяють послабити її економіку. Оскільки ця галузь є критичною для російського бюджету, пошкодження НПЗ зменшує виробництво пального, впливає на експорт і створює економічний тиск.

Крім того, успішні атаки дозволяють підірвати військову логістику окупаційної армії та дестабілізувати внутрішній ринок пального.

Лише вчора у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли про удари по Ільському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальним станціям "Кропоткинская" й "Андреаполь".

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