Акції 'Газпрому' впали до мінімуму за 17 років через Китай

Постачання "Газпрому" на європейський ринок впали до мінімуму з початку 1970-х років.

Акції "Газпрому" на Московській біржі в середу, 15 липня, оновили мінімуми за останні 17 років. Це сталося на тлі призупинки Китаєм переговорів щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", за допомогою якого Кремль сподівався замінити втрачені газові ринки Європи.

Як пише The Moscow Times, в ході торгів цінні папери "Газпрому" опускалися до позначки 90,21 рубля – найнижчого з 20 листопада 2008 року, втрачаючи в моменті майже 3%.

З початку липня "Газпром" подешевшав на 11%, з початку року – на 27%, а відносно передвоєнних рекордів осені 2021 року втратив майже 80% капіталізації. Зараз газовий холдинг коштує 2,147 трлн рублів, або 28 млрд дол. – у 36 разів менше капіталізації в 1 трильйон дол., досягти якого два десятиліття тому обіцяв голова компанії Олексій Міллер.

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"Газпром", який оперує найбільшими у світі доведеними запасами газу, втратив своїх найбільших клієнтів після невдалої спроби Кремля "заморозити" Європу, щоб домогтися поступок по Україні. Постачання "Газпрому" на європейський ринок впали до мінімуму з початку 1970-х років, а плани перекинути газ, що експортується в ЄС, на китайський ринок зазнають фіаско.

За даними The Wall Street Journal, під час останнього візиту Володимира Путіна до Пекіна китайські чиновники попросили більше не порушувати питання про новий газопровід "Сила Сибіру-2", доки російські умови не зміняться. Китай, за словами джерел WSJ, вимагає знизити ціну на газ до внутрішньоросійського рівня, що в 5 разів нижче за поточні ціни "Газпрому" для Піднебесної, які вже включають знижку понад 30%.

У Пекіні ймовірно вважають, що якщо у Росії не залишилося альтернативних ринків збуту, то можна диктувати свої умови, цитує видання інвестбанкіра Євгенія Когана. З вересня 2027 року набуває чинності європейське ембарго на трубопровідний газ із РФ, а це означає, що "Газпром" втратить останніх клієнтів з ЄС – Угорщину, Словаччину та Грецію.

"Наразі Китай має "вікно можливостей" для того, щоб демпінгувати, оскільки багато близькосхідних і північноафриканських постачальників СПГ готові будуть продавати газ Китаю за заниженою ціною, тому що у них немає можливостей збувати газ Європі через невизначену ситуацію навколо Ормузької протоки", – зазначає провідний аналітик Freedom Global Наталія Мільчакова

Російський газ – останні новини

У першій половині 2026 року Європа імпортувала рекордний обсяг скрапленого природного газу з провідного російського заводу, викупивши майже всю продукцію сибірського підприємства. Закупівлі ЄС у "Ямал СПГ", який контролює російська приватна компанія "Новатек", у першій половині 2026 року досягли рекордних 9,89 мільйона тонн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У червні стало відомо, що Китай готує другий імпортний термінал для обробки вантажів зрідженого природного газу з російського підсанкційного проекту "Aрктик СПГ-2". Маршрут, який досі працював з єдиним терміналом, буде розширено до жовтня.

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