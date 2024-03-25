Сторони домовилися посилити співпрацю.

Високопоставлений північнокорейський чиновник, який очолює делегацію в Китаї, зустрівся в суботу, 23 березня, з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Представник КНДР закликав зміцнити зв'язки між країнами.

Видання Reuters пише, що Кім Сон Нам, директор міжнародного відділу правлячої Трудової партії Північної Кореї, провів "дружню бесіду" з Ваном у державному гостьовому будинку "Дяоюйтай" у Пекіні.

Кім закликав відповідальних за контакти між країнами зробити свій внесок у подальше зміцнення двосторонніх відносин. Зі свого боку Ван висловив упевненість у тому, що дружні двосторонні відносини будуть "непохитно просуватися вперед" за часів голови КНР Сі Цзіньпіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

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Візит відбувся після того, як Сі і Кім пообіцяли налагодити тісніші зв'язки на початку цього року.

Політика КНДР - останні новини

Північна Корея розробила нову балістичну систему управління реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди. У лютому Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм.

Крім того, Пхеньян шукає "друзів" серед тоталітарних країн, зокрема Китаю і Росії.

При цьому The Wall Street Journal писало, що за останні п'ять років у КНДР розробили нову зброю, призначену для ведення регіональних війн, а в січні Кім Чен Ин відмовився від політики возз'єднання з Південною Кореєю і поставив перед собою більш агресивні цілі.

Він перестав вести переговори зі США, а його постійні загравання з Путіним підняли Північну Корею в глобальному порядку денному вище, ніж це було протягом багатьох років.

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