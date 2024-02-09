За його словами, Північна Корея повинна називати свого сусіда ворогом.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що має законне право знищити Південну Корею.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство KCNA, ця заява прозвучала після того, як на початку року диктатор виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави.

За словами Кім Чен Ина, правильно називати Південну Корею "головним ворогом", і на підставі цієї законності "її може бути атаковано і знищено в будь-який час".

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Перед цим державне агентство KCNA повідомило, що парламент Північної Кореї скасував закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю, поглибивши кризу у відносинах між сусідами. Від початку року режим Кіма посилив кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет, використовуючи риторику погроз на адресу Сеула і влаштувавши знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізує надії на об'єднання.

Загроза війни між КНДР та Південною Кореєю

Як повідомляв УНІАН, північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї.

За данними ЗМІ, американські посадовці занепокоєні ймовірним конфліктом між країнами. За словами співрозмовників видання, більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно.

Хоча США не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, диктатор Кім Чен Ин може завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Внаслідок цього інциденту загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи. Згодом обидві сторони незабаром припинили вогонь.

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