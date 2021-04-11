У Мілоша Земана проблеми з ногами.

Через проблеми з ногами 76-річний президент Чехії Мілош Земан почав пересуватися на інвалідному візку.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Blesk.

Читайте такожПрезидент Чехії порівняв заворушення в Капітолії з МайданомЗа словами Земана, стан його ніг незадовільний, а користуватися інвалідним кріслом досить зручно. Уже зараз він пересувається на візку у своїй заміській резиденції, а також іноді в резиденції у Празькому Граді.

Надалі він збирається використовувати цей засіб пересування й під час офіційних заходів.

Мілоша Земана обрали на посаду президента у 2013 році, а у 2018-му переобрали на другий президентський п'ятирічний термін. Останніми роками глава держави неодноразово говорив у ЗМІ про проблеми зі здоров'ям, зокрема, про невропатію нижніх кінцівок та діагностований діабет.

У серпні минулого року Земан впав і зламав руку після перегляду новин по телевізору. Причину падіння пов'язали з хворими ногами президента.

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Переклад: Катерина Комолова