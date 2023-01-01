За його словами, партнери України сприйняли її боротьбу як власну.

Президент Фінляндія Саулі Нііністе у своєму новорічному зверненні порівняв російського президента Путіна зі Сталіним.

Повне звернення опубліковано на сайті президента. Він заявив, що 2022 рік повернув країну в минуле, а в Європу повернулися жахи великої війни. За словами Нііністе, зараз фінська зовнішня політика і політика безпеки переживає історичний поворот.

"Якщо Росія вважала, що масштабна загроза швидко поставить Україну на коліна, вона зробила серйозну помилку в своїх судженнях. Не можна не думати про схожість ситуації з нашою зимовою війною, коли Радянський Союз припускав, що вони вийдуть на Гельсінкі протягом двох тижнів. Як керівники країни з авторитарним правлінням, Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Справа в тому, що люди, які живуть у вільній країні, мають свою волю і переконання. І що нація, яка працює разом, являє собою величезну силу", - заявив він.

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Другою помилкою РФ він назвав думку про те, що європейське або західне співчуття до українського народу пройде.

"Сталося якраз зворотне. Замість того, щоб просто співпереживати, ми глибоко переживаємо це з українцями. Ми сприйняли справу українців як свою власну. А підтримка України тільки міцніє. Однак просто констатація помилкових оцінок не дає відповіді на ключове питання. Як можливо, що географічний кордон, що проходить через Європу, насправді є кордоном між двома абсолютно різними світоглядами? З цього боку цього кордону неможливо навіть подумати, що нація коли-небудь уявить, що може розпочати війну проти іншого. На російській стороні кордону все інакше. Різниця фундаментальна і в кінцевому підсумку зводиться до поваги людства і людського життя", - додав Нііністе.

Також він зазначив, що всі ці роки в світі тривали війни і було багато жорстокості.

"Можливо, ми - у Фінляндії, країнах Північної Європи, Європі та заході в цілому - просто хотіли заколисати себе думкою, що жорстокість до нас не дійде. Тепер вона наближається до нас. Це змушує нас усвідомити, що не всі готові прийняти нашу модель поведінки, яку ми вважаємо правильною. Це змушує нас навчитися реагувати на інші моделі та поведінку. У гіршому - до авторитарних і агресивних", - підкреслив президент країни.

Позиція Фінляндії

У листопаді стало відомо, що Фінляндія передасть Україні десятий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро.

Вже в грудні влада країни анонсувала новий пакет військової допомоги, а також відкинула ідею французького президента Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Російської Федерації.

Нагадаємо, що восени у Фінляндії демонтували останній пам'ятник Леніну.

А в травні Фінляндія і Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО. Ратифікаційні документи підписав президент США Джо Байден і 28 країн Альянсу. Очікуються рішення Угорщини та Туреччини.

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