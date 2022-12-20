Саулі Нііністе нагадав, що гарантії безпеки потрібні сусідам РФ, а не самій Росії.

Влада Фінляндіі анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Гельсінкі відкинули ідею президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Російської Федерації.

За словами президент Фінляндії Саулі Нііністе, Україні надаватимуть допомогу до тих пір, поки не настане мир. При цьому він визнав, що складно припустити, коли це може статися.

Крім того, фінський президент відкинув ідею французького колеги про надання Москві гарантій безпеки.

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"Сусіди Росії - це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо Росія надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу", - цитує Ниинисте видання Yle.

Зазначається, що заява президента Фінляндії прозвучала на полях саміту "Об'єднані експедиційні сили", на якому також присутні представники Великої Британії, Нідерландів, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Данії та Естонії.

Позиція Фінляндії щодо війни в Україні - що відомо

Фінська влада, як і представники інших країн Європи, надають Україні посильну допомогу в боротьбі з російськими окупантами у вигляді військової та гуманітарної допомоги.

Так, 17 листопада стало відомо, що Гельсінкі передадуть Києву новий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 мільйона євро. Зазначається, що це десятий за рахунком пакет військової допомоги. При цьому зазначено, що загальна вартість попередніх пакетів допомоги становить 160,4 мільйона євро.

Крім того, Фінляндія підтримала пропозицію Польщі конфіскувати російські активи, які знаходяться на території Європейського Союзу, на користь України.

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