Він заявив, що готовий підтримувати усі ініціативи задля миру між українцями та росіянами.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Москва залишається для його країни важливими союзником і стратегічним партнером, тому за його керівництва Тегеран збереже стабільні взаємовідносини з Росією. Також він наголосив, що він "прагне миру для українців та росіян".

"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність до розширення й активізації нашої співпраці", - написав Пезешкіан у колонці для Tehran Times.

Крім того, він заявив, що його уряд готовий "активно підтримувати ініціативи, спрямовані для миру між Росією та Україною". Водночас новий президент Ірану додав, що продовжить віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з РФ, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз.

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Вибори в Ірані - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, у травні президент Раїсі та голова МЗС Ірану загинули внаслідок авіакатастрофи. Літак повертався з Азербайджану, де тодішній президент брав участь у церемонії відкриття греблі, та здійснив "жорстку посадку".

Після загибелі Раїсі в Ірані провели президентські вибори і 6 липня стало відомо, що Масуд Пезешкіан стане новим очільником країни. У другому турі він набрав 53,3%, а його суперник - консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%.

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