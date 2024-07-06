Зазначається, що суперник набрав менше 50% голосів.

Єдиний кандидат у президенти Ірану від реформістів Масуд Пезешкіан виграв вибори президента, які було призначено після загибелі Ібрагіма Раїсі. У другому турі президентських виборів Пезешкіан набрав 53,3%, а його суперник - консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%.

Видання Bloomberg пише, що вибори відбулися в період безпрецедентної опозиції правлячому клерикальному істеблішменту Ірану, а також на тлі заворушень і конфліктів на Близькому Сході.

Підкидання монетки

Рекордно низька явка (близько 40%) на голосуванні минулої п'ятниці підкреслила кризу легітимності, з якою зіткнулася Ісламська Республіка та її верховний правитель, верховний лідер аятола Алі Хаменеї. Широкомасштабні демонстрації та насильницьке повстання 2022 року розлютили правлячих клерикалів і змусили сили безпеки придушити інакомислення настільки, наскільки це можливо.

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Підкреслюючи, що ці протести все ще актуальні для багатьох виборців, кілька сімей загиблих від рук іранських сил безпеки під час заворушень скористалися соціальними мережами, щоб публічно бойкотувати вибори.

Голосування, по суті, було підкиданням монетки, оскільки в обох претендентів був імовірний шлях до перемоги.

Два кандидати, які не пройшли до другого туру, обидва дотримуються жорсткої лінії, закликали своїх прихильників підтримати Джалілі у другому турі.

Твердолобі

Але були ознаки того, що консервативні та жорсткі політичні фракції розділилися в думках щодо того, кого підтримувати.

Мохаммад Бакер Калібаф, нинішній спікер парламенту і колишній командир Корпусу вартових ісламської революції, який посів третє місце в першому турі, сказав своїм прихильникам підтримати Джалілі. Однак пізніше кілька іранських газет припустили, що його прихильники розділилися, і багато хто з них скоріше підтримають Пезешкіана, побоюючись, що політика Джалілі буде шкідливою для економіки і призведе до подальшої ізоляції Ірану.

Хаменеї публічно не підтримав жодного з кандидатів, але у своїй промові він порадив виборцям триматися подалі від тих, хто вважає, що країні буде краще, якщо вона співпрацюватиме зі США.

Смерть Раїсі - головні новини

Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи ввечері 19 травня. Гелікоптер, на борту якого був президент Ірану, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.

Погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем.

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