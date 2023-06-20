Водночас кіпрський президент виключив можливість передачі Україні старих радянських танків і БТР.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив про "нульову терпимість" по відношенню до будь-якого кіпрського громадянина або компанії, що допомагає ухилятися від міжнародних санкцій, введених проти Росії у зв'язку з її військовим вторгненням в Україну.

Як повідомляє Associated Press, Христодулідіс позиціонував свою країну як "діловий і фінансовий центр, що заслуговує довіри" після того, як США і Великобританія ввели проти кіпрських громадян і компаній санкції за допомогу Росії в ухиленні від санкцій.

Відзначається, що 12 квітня і 19 травня США і Великобританія оприлюднили список, до якого увійшли кіпрські юристи, бізнесмени і компанії, які, за їхніми словами, були частиною "мережі ухилення від санкцій", що підтримує російських мільярдерів Алішера Усманова і Романа Абрамовича в 20 країнах.

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Водночас кіпрський президент виключив можливість передачі Україні старих радянських бойових танків Т-80, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей в обмін на новішу західну військову техніку.

Христодулідіс сказав, що його адміністрація не буде "вживати ніяких дій, які залишать Республіку Кіпр без збройних сил".

Раніше Кіпр зобов'язався підтримувати антиросійські санкції ЄС

Кіпр приєднувався до санкцій ЄС проти Росії, введених у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Однак країна просить ЄС підтримати галузі економіки, такі як судноплавство, які зіткнулися з наслідками санкцій.

Зокрема, найбільший банк Кіпру "Bank of Cyprus"почав масово закривати рахунки громадян Росії. Також кіпрська влада ухвалила рішення відібрати "золоті паспорти" у деяких російських олігархів. Також Кіпр заблокував активи тих громадян і компаній, які допомагали обходити російські санкції.

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