У Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За попередніми результатами лідирує опозиціонер Александр Стояногло. Про це йдеться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії Молдови.

Проте наразі ще немає даних із закордонних виборчих дільниць, оскільки там продовжили термін голосування. Швидше за все, молдовські діаспори в Європі та США підтримають теперішнього президента країни Маю Санду.

Відомо, що Стояногло набрав 51% голосів, а Санду - понад 48%.

Відео дня

Станом на 22:33 опрацьовано 87% голосів.

Зазначається, що за Стояногло віддали свої голоси 51,11 %, що дорівнює 657 767 виборцям.

Водночас за Санду проголосувало 48,89%, тобто 629 123 виборців.

Новина оновлюється...