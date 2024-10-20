ЦВК країни повідомила, що понад 50% від загальної кількості зареєстрованих виборців узяли участь у голосуванні.

У Молдові голосування на президентських виборах і референдумі про євроінтеграцію завершилося о 21:00 за місцевим часом.

ЦВК Молдови опрацювала понад 50% бюлетенів після закінчення президентських виборів. Майя Санду набрала понад 35,6% голосів. На другому місці Олександр Стояногло - у нього понад 29,29%, Ренато Усатий набрав понад 14%.

Також комісія опрацювала понад 45% бюлетенів референдуму щодо вступу до ЄС. Понад 43% виборців проголосували за, 56% - проти.

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Голосування ще тривало на закордонних виборчих дільницях, насамперед у країнах Європи, де час 21:00 ще не настав. У цих країнах живе численна діаспора, повідомляють і про високу явку виборців.

Загалом по країні наразі явка становить 51,41%. Явка важлива для результатів референдуму: щоб його визнали таким, що відбувся, у ньому мають узяти участь не менше третини зареєстрованих виборців.

Вибори в Молдові

На початку місяця на вулицях Молдови були помічені численні афіші з анонсом концерту відомої української співачки Анастасії Приходько. На банерах були заклики проти євроінтеграції. Виявилося, що це частина російської інформаційної війни, але артистка все ж причетна до цих постерів. Афіші розвісили по місту в рамках російської кампанії з дезінформації перед президентськими виборами в країні та референдумом щодо її вступу до Європейського Союзу.

На рекламних банерах була зображена сама Приходько, а також напис "NU EC" у кольорах українського прапора. У перекладі ця фраза означає "Ні в ЄС".

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