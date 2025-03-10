Відомо, що принц хворів на рідкісну хворобу.

Принц Фредерік Люксембурзький, син принца Роберта і принцеси Жюлі, помер у віці 22 років через мітохондріальну хворобу POLG, яка є рідкісним генетичним захворюванням. Про це повідомляє The Independent.

За словами журналістів, Фредеріку поставили діагноз у 14 років, тому він заснував Фонд POLG, який займався пошуком методів лікування цієї хвороби.

"Його батько поділився спогадами про Фредеріка, описуючи його позитивний дух і мужність у боротьбі з хворобою", - додали у матеріалі.

Відео дня

У виданні зазначили, що мітохондріальна хвороба POLG викликає прогресуючу дисфункцію органів та їхню відмову, а також має такі симптоми, як м'язова слабкість та епілепсія.

Робота принца у фонді була зосереджена на тому, аби допомогти іншим людям з цією хворобою та знайти необхідні ліки.

Водночас у POLG написали, що 28 лютого принц Фредерік зібрав усю свою родину, аби попрощатися.

"Фредерік знайшов у собі сили та мужність попрощатися з кожним з нас по черзі. В останні дні він майже втратив здатність говорити, але він встиг поставити останнє запитання. Це було: "Тату, ти пишаєшся мною?" Йому потрібно було підтвердження того, що він зробив усе, що міг, за своє коротке і прекрасне життя, і що він нарешті може рухатися далі", - зауважив принц Роберт.

Принц помер 1 березня у Парижі, однак рідні повідомили про його смерть лише через 9 днів.

"Фредерік знає, що він мій супергерой, як і для всієї нашої родини, і для дуже багатьох хороших друзів, а тепер значною мірою завдяки його фонду POLG для багатьох людей у ​​всьому світі. Частиною його суперздібності була здатність надихати та подавати приклад. Фредерік народився з особливою здатністю до позитиву, радості та рішучості. Коли він був маленьким, я завжди казав, що якщо і є одна наша дитина, про яку мені ніколи не потрібно буде хвилюватися, то це він. Він мав соціальні навички, дивовижне почуття гумору, емоційний інтелект і співчуття, а також почуття справедливості, чесності та порядності, які не знають меж", - додав принц Роберт у зверненні на сайті фонду PLOG.

Смерть відомих людей - останні новини

Як писав УНІАН, раніше помер американський рок-музикант Девід Йогансен, який був лідером New York Dolls. Відомо, що чоловік "мирно помер удома" в Нью-Йорку у п'ятницю, 28 лютого.

Також повідомлялось, що відомий американський актор Джин Гекмен помер зі своєю дружиною в один день. Їхні тіла були знайдені вдень у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Вас також можуть зацікавити новини: