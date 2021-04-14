Суд відмовив у позові, назвавши його "фантазією".

В Індії жінка подала до суду з вимогою заарештувати принца Гаррі нібито за порушення обіцянки одружитися з нею.

Про це повідомляє India Today.

Читайте такожМеган Маркл і принц Гаррі відреагували на смерть принца Філіпа

Як повідомляється, жінка звернулася до Високого суду Пенджабу і Харьяни з позовом проти принца Гаррі, стверджуючи, що він обіцяв одружитися з нею. Заявниця запросила ордер на арешт принца, щоб "шлюб не затримувався".

Високий суд Пенджабу заявив, що позов був ні чим іншим, як "фантазією мрійника".

Заявниця, Палвіндер Сінгх, є адвокатом. Вона заявила, що листувалася в соцмережі з принцом Гаррі і він обіцяв з нею одружитися.

Суд відмовив у позові, зазначивши: "Це загальновідомий факт, що підроблені профілі створюються в різних соціальних мережах, таких як Facebook, Twitter й т.д. Існує велика ймовірність того, що так званий принц Гаррі може сидіти в кібер-кафе в Пенджабі".

Суддя також зазначив, що на питання, чи була заявниця у Великобританії, вона відповіла негативно і сказала, що всі розмови велися в соціальних мережах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська