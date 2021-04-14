В Індії жінка подала до суду з вимогою заарештувати принца Гаррі нібито за порушення обіцянки одружитися з нею.
Про це повідомляє India Today.
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Як повідомляється, жінка звернулася до Високого суду Пенджабу і Харьяни з позовом проти принца Гаррі, стверджуючи, що він обіцяв одружитися з нею. Заявниця запросила ордер на арешт принца, щоб "шлюб не затримувався".
Високий суд Пенджабу заявив, що позов був ні чим іншим, як "фантазією мрійника".
Заявниця, Палвіндер Сінгх, є адвокатом. Вона заявила, що листувалася в соцмережі з принцом Гаррі і він обіцяв з нею одружитися.
Суд відмовив у позові, зазначивши: "Це загальновідомий факт, що підроблені профілі створюються в різних соціальних мережах, таких як Facebook, Twitter й т.д. Існує велика ймовірність того, що так званий принц Гаррі може сидіти в кібер-кафе в Пенджабі".
Суддя також зазначив, що на питання, чи була заявниця у Великобританії, вона відповіла негативно і сказала, що всі розмови велися в соціальних мережах.
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