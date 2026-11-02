Трамп у разі поразки на виборах може завдати нищівного удару по НАТО, - Politico

Президент США може вивести з Європи ще тисячі військовослужбовців або скоротити фінансування Альянсу.

Дональд Трамп у разі поразки на проміжних виборах у США може завдати удару по НАТО, і союзники вже готуються до "найгіршого сценарію", пише Politico.

Європейські союзники побоюються, що, зіткнувшись з обмеженнями з боку Конгресу у внутрішній політиці, Трамп – як головнокомандувач збройних сил США – може спробувати закріпити свою спадщину у сфері зовнішньої політики, де він має набагато більше свободи дій. За словами трьох дипломатів, це може означати виведення з Європи ще кількох тисяч американських військовослужбовців.

"Зазвичай президенти, які доживають останні місяці свого терміну, починають або давати волю накопиченому роздратуванню, або пускатися у зовнішньополітичні авантюри", – зазначив високопоставлений представник оборонного відомства однієї з європейських країн. А нападки на НАТО, за його словами, "схоже, є невід’ємною частиною світогляду Трампа".

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Очікується, що демократи можуть отримати контроль над Палатою представників і, можливо, над Сенатом, тоді як особистий рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за весь час спостережень.

"Він може бути дуже розлючений, – зазначив один із дипломатів НАТО. – А якщо так, то його реакція буде вкрай жорсткою".

Війська, фінанси та Україна

У центрі цих побоювань – майбутній перегляд чисельності американських військ у Європі, результати якого очікуються до грудня. За словами трьох дипломатів, якщо Трамп зіткнеться з перешкодами у проведенні своєї внутрішньої політики, він може спробувати значно розширити масштаби виведення військ, щоб згуртувати навколо себе своїх прихильників.

За словами дипломатів, Трамп також може піти на скорочення внесків США до загального бюджету альянсу, обмежити програму закупівель озброєння для України (PURL), що здійснюється за підтримки НАТО, а також ще більше зміцнити зв’язки з Росією.

Теоретично, демократична більшість у Палаті представників і Сенаті могла б обмежити свободу дій Трампа, зокрема у питаннях зовнішньої політики та оборони – навіть попри те, що американське законодавство наразі встановлює мінімальний поріг чисельності військ США в Європі на рівні 76 000 осіб.

Однак, за словами Дженніфер Кавани, старшої наукової співробітниці аналітичного центру Defense Priorities, "адміністрація Трампа регулярно ігнорує вказівки Конгресу щодо фінансування, спрямовуючи кошти на заходи, які законодавча гілка влади не санкціонувала".

Кавана зазначила: якщо Трамп вирішить провести більш масштабне скорочення контингенту, Європі буде вкрай складно компенсувати втрачені можливості – зокрема, у таких сферах, як радіоелектронна боротьба, протиповітряна оборона, розвідка та спостереження, дозаправка в повітрі та деякі види логістичного забезпечення.

Інші союзники налаштовані більш скептично щодо того, що Трамп завдасть нищівного удару по НАТО. Втім, як зауважив один дипломат із країн НАТО, "щоб робити прогнози з високою ймовірністю, потрібен суб’єкт, який приймає раціональні рішення. Не думаю, що нинішній президент США належить до цієї категорії".

Вибори в США – останні новини

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа вже кілька місяців готується керувати США в обхід Конгресу на випадок можливого приходу демократів до влади.

Високопоставлені чиновники з квітня співпрацюють з юридичним управлінням Білого дому, щоб визначити заходи виконавчої влади у сфері імміграції, тарифів, вартості житла та федеральних видатків, які Трамп міг би вжити без схвалення Конгресу.

Отримання контролю над Конгресом дасть демократам можливість проводити розслідування щодо Трампа, блокувати законопроекти та обмежувати його пріоритети у сфері видатків. Однак Трамп збереже широкі повноваження виконавчої влади у сфері торгівлі, зовнішньої політики та федерального апарату.

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