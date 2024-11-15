В Абхазії люди виступають проти угоди з Росією, яка дозволить їй інвестувати в будівельні об'єкти в цьому регіоні.

В окупованому регіоні Грузії Абхазії тривають серйозні протести місцевих жителів проти нещодавно підписаної "Угоди про інвестиційну діяльність між Росією та Абхазією". Цей документ, як повідомляється, дозволяє російським фірмам інвестувати в будівельні об'єкти в цьому регіоні.

Лідер опозиційної партії "Форум народної єдності" Аслан Барциц заявив про продовження акцій протесту, зокрема, і 15 листопада, у день ратифікації угоди.

На опублікованих у мережі відео видно сотні протестувальників під будівлею парламенту. Відбуваються сутички із силовиками. Протестувальникам вдалося проникнути на територію будівлі парламенту. Незабаром їм вдалося прорватися всередину будівлі, знявши решітки на вікнах.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що спікер і віце-спікер покинули будівлю через двір адміністрації президента.

Після чого "адміністрація глави Абзахії" заявила про готовність документа про відкликання ратифікації угоди про інвестиції з Росією для стабілізації обстановки.

Інші новини про протести

Раніше УНІАН повідомляв, що в Курську біженці із Суджі вийшли на протест і вимагають евакуації мирних жителів.

Крім того, протести в Грузії закінчилися нічим. Опозиція, як повідомляється, за годину розійшлася по домівках.

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