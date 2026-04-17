Розлючений Путін готовий напасти на Європу вже цієї весни, - оглядач WP

Путін може вирішити, що його "вікно можливостей" незабаром закриється.

Російський лідер Володимир Путін цієї весни, схоже, відчуває себе загнаним у кут – його армія зайшла в глухий кут в Україні, російська економіка перебуває в жалюгідному стані, і шансів на вирішальну перемогу практично немає. При цьому, як пише колумніст The Washington Post, розлючений Путін може вирішити, що саме зараз ідеальний момент для початку війни проти Європи – до того, як європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, здатну вражати цілі ще глибше в Росії, і поки Дональд Трамп, войовничо налаштований проти НАТО, перебуває в Білому домі.

"Вторгнувшись в Україну під хибним приводом необхідності забезпечити безпеку свого західного флангу, Росія готова вийти з війни менш захищеною, більш розлюченою і більш небезпечною для Європи, ніж до війни", – зазначає колишній співробітник національної розвідки США в Росії Юджин Румер.

Путін – людина, схильна до ризику, як показало його вторгнення в Україну. І він цілком може вирішити, що його вікно можливостей кинути виклик НАТО і нав'язати новий порядок закривається, вважає Ігнатіус.

Відео дня

"Якщо Путін дійсно має намір нав’язати континенту своє бачення європейської безпеки, він може вирішити, що час не на його боці, оскільки Європа поспішає переозброїтися, і розпочати атаку проти балтійського сусіда, щоб продемонструвати, що стаття 5 НАТО по суті є мертвою буквою", – пише Румер.

Що б зробив Трамп, якби Путін напав на європейську країну?

Трамп витрачає так багато часу на очорнення НАТО, що європейці вже сумніваються в надійності американських гарантій безпеки.

При цьому одним із найнепростиміших вчинків, які Трамп міг би вчинити у зовнішній політиці, стала б зрада союзників Америки по НАТО в Європі в момент, коли вони стикаються з явною загрозою з боку Москви, вважає Ігнатіус:

"Трансатлантичний розкол до того, як Європа зміцнить свою звичайну оборону і вирішить проблему стримування ядерних загроз з боку Росії без американського ядерного парасольки, створить вікно можливостей для Володимира Путіна для реалізації своїх амбіцій".

Трамп настільки поглинений своїм списком претензій до НАТО, що глухий до того, що може стати найбільшою кризою його президентства, і в результаті може "втратити Європу", підсумовує Ігнатіус.

Агресія РФ проти Європи

Міністерство оборони Росії опублікувало список європейських компаній, які, за версією Москви, причетні до виробництва бойових безпілотників для України. Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що ці підприємства можуть стати цілями для російських військових.

Також раніше головнокомандувач збройними силами Швеції Міхаель Классон заявив, що Росія може здійснити раптову атаку на один з островів у Балтійському морі, щоб перевірити єдність НАТО.

