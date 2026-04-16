Росія може будь-коли захопити острів у Балтійському морі, – головнокомандувач ЗС Швеції

У Стокгольмі попереджають про ризик обмеженої операції Кремля для виявлення слабких місць альянсу.

Росія може здійснити раптову атаку на один з островів у Балтійському морі, щоб перевірити єдність НАТО. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Швеції Міхаель Классон, передає The Times.

За словами Классона, Кремль може вдатися до обмеженої військової операції "хоч завтра", щоб спровокувати політичну реакцію Заходу та виявити можливі розбіжності всередині альянсу.

"Я вважаю важливим наголосити, що нам потрібно бути напоготові та стримувати Росію від подібних авантюр завдяки нашій присутності в Балтійському морі", – заявив він.

Потенційні цілі

Раніше військові навчання розглядали сценарії висадки на стратегічні острови, зокрема Готланд, Борнгольм, а також естонські острови Сааремаа і Хійумаа.

Втім, за словами Классона, ціллю може стати практично будь-який із приблизно 400 тисяч островів у регіоні.

"Це не обов’язково має бути щось масштабне – достатньо дії, щоб кинути виклик альянсу і подивитися, що станеться політично", – наголосив він.

Згідно зі звітом шведської військової розвідки, Росія вже здатна здійснювати обмежені атаки поблизу Швеції, а в перспективі кількох років може проводити масштабні операції із захоплення територій.

Классон також застеріг, що завершення війни в Україні може дозволити Москві перекинути ресурси на інші напрямки, зокрема проти країн НАТО.

"Я не виключаю, що вони готуватимуться до військового протистояння з метою геополітичного розширення, подібного до Російської імперії чи навіть Радянського Союзу", – заявив він.

Балтійський регіон залишається зоною напруження. Нещодавно, за даними ЗМІ, російський дрон було збито поблизу французького авіаносця Шарль де Голль у порту Мальме.

Водночас військові аналітики звертають увагу і на Арктику, яка через танення льодовиків може стати новим осередком глобального протистояння. Швеція, як новий член НАТО, вже бере активну участь у посиленні оборони північного флангу альянсу, зокрема в регіоні Лапландії та в місіях повітряного патрулювання над Ісландією.

Росія і НАТО - останні новини

Раніше глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив що після війни проти України Росія може атакувати країни НАТО. За словами дипломата, безпеку в Європі можна забезпечити лише як безпеку від Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Росія і Китай можуть здійснити скоординований напад на Європу і Тайвань. Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Європа відбитися від російського вторгнення самостійно без підтримки США, чиновник запевнив, що європейцям "не потрібно про це турбуватися".

Натомість експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко вважає, що Росія готується до гібридної ескалації на східному фланзі НАТО вже у 2026 році.

