Російський опозиціонер розповів про ситуацію, яка склалася зараз між кремлівським диктатором і главою Чечні.

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинувачує трьох російських політиків у замаху на власне життя, оголосивши їм "кровну помсту" і заявивши, що йому "байдужа думка" президента РФ Володимира Путіна з питання порушених кримінальних справ проти кадировців, зазначає публіцист і російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов в інтерв'ю "24 каналу".

Він підкреслив, що відносини між кремлівським диктатором і Кадировим продовжують загострюватися. Ба більше, Мурзагулов додав, що якщо раніше главу Чечні вважали другою за впливом людиною в РФ, то зараз його ставлять на "першу позицію".

"У Росії зараз паніка. Кремлівськими коридорами ходять люди з "квадратними очима", тому що розуміють, що це початок кінця. З цієї ситуації немає виходу", - уточнив опозиціонер.

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Повідомляється, що загострилася ситуація між двома російськими "правителями" після ситуації з компанією Wildberries, через яку Кадиров оголосив "кровну помсту" мільярдеру Сулейману Керімову - сенаторові від Дагестану. Мурзагулов додав, що Путін може спробувати "пообіцяти" Кадирову управління над цією компанією, але це не сподобається іншим чиновникам із Кремля.

"Виходу з цієї ситуації я взагалі не бачу, окрім як насильства. Навіть якщо сам Путін злякається, то насильство проявлять його пособники. Вони розуміють, що якщо цього не зробити, то всю владу повністю захопить Кадиров", - підкреслив опозиціонер.

І також зазначив, що Кадиров навряд чи "повторить долю" Євгена Пригожина. Однак він зможе "від'єднатися" з частиною Кавказу від решти Росії, якщо російський диктатор ослабне. За словами Мурзагулова, він побудував тісні контакти з ОАЕ, Саудівською Аравією.

"Кадиров точно не буде захищати залишки російської державності", - додав публіцист.

Кадиров і Путін

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін уперше за 13 років приїхав до Чечні. Вони з Кадировим назвали себе "піхотинцями".

Очільник Чечні заявив, що в регіоні вдалося сформувати резерв із кількох десятків тисяч військовослужбовців, які нібито за наказом Путіна можуть вирушити на війну.

Крім того, депутат ВР Дунда - про мрії лідера Чечні: "Кадиров готовий зрадити Путіна".

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