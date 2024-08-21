У Грозному з'явиться район імені Путіна.

Кремлівський правитель Путін уперше з 2011 року приїхав до Чечні. Там він зустрівся з добровольцями університету спецназу, які вирушають на війну проти України.

Як повідомляють російські ЗМІ, під час зустрічі глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що бійці повністю екіпіровані і забезпечені необхідною технікою, але це не його особиста заслуга, він "всього лише піхотинець". "Ми всі піхотинці. Ми перебуваємо в однаковому становищі", - відповів йому Путін.

Кадиров сказав, що в Чечні сформували резерв із кількох десятків тисяч навчених бійців, готових за наказом президента вирушити на війну проти України. Також він показав йому макет "путінського району" Грозного.

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Поїздки Путіна

На тлі боїв у Курській області Путін вирушив до Азербайджану. Після його від'їзду країна подала заявку на вступ до БРІКС.

Учора стало відомо, що він приїхав до Беслана в Північній Осетії і розповів представниками асоціації "Матері Беслана" про "ворога з-за кордону".

"У нас у народі кажуть: "Ворогу не побажаєш". Але наш ворог - він інший. Він не такий як ми. Хоча у нього голова і руки, але ми добре знаємо, що з-за кордону намагалися не тільки виправдати цей жахливий злочин, а й надавали терористам усіляку допомогу, і морально-моральну, і політичну, і інформаційну, і фінансову, і військову", - додав Путін.

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