Візити лідерів авторитарних країн до Анкари розмежовані в часі.

До Туреччини з офіційними візитами планують прибути президент Ірану Ібрагім Райсі та російський лідер Володимир Путін. Про це повідомляє портал Türkiye з посиланням на інформацію з дипломатичних джерел. Зазначається, що Райсі прибуде до Анкари 24 січня, а Путін - 12 лютого.

Згідно з даними ЗМІ, з лідером Ірану президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має підписати 10 міжнародних угод, "насичений порядок денний і з Росією".

"Візит Райсі є важливим етапом у продовженні діалогу на високому рівні між Іраном і Туреччиною та відповідною нагодою для обговорення питань спільного порядку денного", - пише видання.

Зазначається, що разом в Анкарі також відбудеться 8-е засідання Ради співробітництва високого рівня. У рамках візиту очікується підписання близько 10 угод у сферах культури, науки, ЗМІ, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі та економіки.

Міжнародні відносини Туреччини - останні новини

Туреччина знизила потік товарів подвійного призначення в Росію. Так, у листопаді 2023 року вартість товарів подвійного призначення знизилася до 8,4 мільйона доларів, що є мінімальним показником з літа 2022 року.

Також УНІАН повідомляв, що Туреччина пропускає форум в Давосі. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган попросив чиновників пропустити захід через позицію організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС.

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