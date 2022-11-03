За його словами, Путін нападає на мирних українців через невдачі російської армії.

Президент РФ Володимир Путін не може окупувати Україну, а тому намагається планомірно її зруйнувати.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що окупанти також не можуть перемогти українців й на полі бою, пише Reuters.

"Путинська Росія руйнує Україну. Вони не можуть її окупувати, вони не можуть перемогти на полі бою, вони не можуть виграти війну і вони планомірно руйнують країну", — наголосив дипломат.

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За його словами, Путін нападає на мирних українців через невдачі російської армії. Боррель додав, що, на думку президента РФ, загарбники матимуть успіхи в Україні взимку.

"Наближається зима. Путін чекає, коли "генерал зими" прийде та підтримає російську армію", — сказав дипломат.

Він закликав країни Заходу підтримати Україну та український народ.

"Зараз як ніколи ми маємо підтримувати Україну, український народ. Вони борються, захищають свою країну, і ми маємо моральний обов'язок підтримати їх", — заявив Боррель.

Війна в Україні

Повномасштабна війна в Україні почала 24 лютого після вторгнення Росії.

За цей час в Україні зазнали ушкоджень або повністю зруйновані 500 об’єктів культурної спадщини.

Крім того, близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено, через що у країні почались відключення світла.

Внаслідок агресії росіян вже постраждало майже 3 мільйони гектарів лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави.

Станом на вересень, на відновлення України після війни необхідно $349 мільярдів. Збитки були підраховані Єврокомісію, Кабміном та Світовим банком. Водночас за оцінками KSE, прямі збитки економіки України через війну зросли до $108,3 мільярда.

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