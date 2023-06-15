Глава країни-агресора написав, що розраховує на продовження "конструктивного діалогу" з лідером Китаю.

Президент РФ Володимир Путін привітав лідера КНР Сі Цзіньпіна з нагоди його 70-річного ювілею. Відповідний текст телеграми розміщений на сайті Кремля.

У текті привітання глава країни-агресора "розплився" в компліментах на адресу Сі Цзіньпіна і назвав його "дорогим другом".

"Важко переоцінити зусилля, яких ви вже багато років докладаєте для зміцнення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між нашими країнами. Ваш березневий державний візит до Росії надав потужний імпульс розвитку взаємовигідного співробітництва на ключових напрямках", - йдеться у привітанні.

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Також Путін написав, що розраховує на продовження "конструктивного діалогу" з питань двостороннього та міжнародного порядку денного "на благо народів Росії та Китаю".

"Щиро бажаю вам, дорогий друже, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і успіхів у державній діяльності", - підсумовує Путін.

Китай та його позиція щодо війни в Україні

У КНР стверджують, що їхня співпраця з РФ жодним чином не стосується військових поставок і не порушує міжнародні норми. Водночас, у ЗМІ постійно спливає інформація, що РФ отримувала амуніцію китайського походження.

Крім того, Китай утримується від відкритого засудження повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Наприкінці лютого 2023 року Китай представив свій так званий мирний план, при цьому війну в Україні він назвав "українською кризою". У ньому немає вимоги про "виведення російських військ".

Зеленський назвав цей документ не мирним планом, а просто висловленням своєї думки.

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