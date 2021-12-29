Законопроект спрощує отримання громадянства вихідцям з країн СРСР і тим, хто обере громадянство "при зміні кордонів".

Президент Російської Федерації Володимир Путін подав до Держдуми законопроект, що передбачає спрощення отримання російського громадянства широким колом осіб.

Текст опублікований в електронній базі нижньої палати парламенту.

Читайте також"Вітаю, ти бовдур": жителів ОРДЛО з паспортами РФ потролили напередодні виборів до ДерждумиНині, згідно зі статтею 11 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації", громадянство РФ набувається за народженням; в результаті прийому або відновлення в громадянстві РФ, а також "з інших підстав, передбачених Федеральним законом або міжнародним договором".

Путін пропонує розширити список підстав. Зокрема, зробити підставою для отримання громадянства "вибір при зміні державного кордону Російської Федерації (оптації)".

Оптація - вибір громадянства особами, які мають подвійне громадянство, або проживають на території, що змінила державну приналежність.

Крім того, спрощується прийом до громадянства осіб з країн колишнього СРСР. Сьогодні вони можуть претендувати на громадянство РФ, якщо не менш як 3 роки проходили військову службу за контрактом у ЗС РФ.

Путін же пропонує, щоб громадянство могли отримати всі іноземці, які проживають в Росії будь-який час, якщо вони:

народилися або постійно проживали на території РРФСР і були громадянами колишнього СРСР;

мають родичів, які проживали на території колишніх РРФСР, Російської імперії, СРСР (в межах сучасних кордонів РФ).

Проект закону поширює процедуру спрощеного прийому до громадянства на більш ніж 20 категорій громадян.

Російські паспорти в Криму і на Донбасі

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

За словами представника МЗС Олега Ніколенка, за два роки понад півмільйона жителів ОРДЛО отримали російські паспорти. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація свідомо руйнує Мінські домовленості шляхом роздачі паспортів жителям Донбасу.

Раніше Олексій Резніков заявляв, що незаконно переселених росіян чекає видворення після повернення Криму. За інформацією української влади, щонайменше 500 тисяч громадян РФ були переселені до Криму з початку окупації. Водночас підконтрольна Кремлю місцева влада заявляє про 700 тисяч-мільйон переселенців.

Україна своєю чергою розширила перелік російських паспортів, які не визнаються на території країни. Зокрема, в Україні не будуть визнаватися документи, видані в населених пунктах Ростовської області, і закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї, де в основному оформляють документи кримчани.

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