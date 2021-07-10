Щонайменше 500 тисяч громадян РФ були переселені до Криму з початку окупації.

Віце-прем’єр-міністр і міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що незаконно переселених росіян чекає видворення після повернення Криму.

Про це він заявив в ефірі Україна-24.

Він нагадав, що Кремль завозить своїх громадян на окупований півострів, асимілюючи місцеве населення.

«Офіційна політика Кремля – завозити туди населення з Російської Федерації, перетинаючи офіційні українські кордони, йде асиміляція і витіснення місцевого населення, це військовий злочин. Тому тут буде ще питання відповідальності», – зазначив міністр.

За інформацією України, щонайменше 500 тисяч громадян РФ були переселені до Криму з початку окупації. Водночас підконтрольна Кремлю місцева влада заявляє про 700 тисяч – мільйон переселенців.

«З цим у нас буде задача. У нас є різні позиції – навіть до депортації. Я прихильник юридичних процедур під назвою «видворення». Якщо громадяни потрапили до Криму не через Чонгар, Каланчак чи Чаплинку, значить, вони там перебувають незаконно на тій території, наслідки будуть, як у будь-якому цивілізованому світі, - видворення», – відповів Резніков.

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Автор: Яна Ставська