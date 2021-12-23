Президент РФ наполягає, що НАТО має припинити розширення на схід Європи.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підтверджує, що на початку 2022 року представники РФ і США в Женеві обговорять питання безпеки в Європі.

Про це Путін сказав під час великої щорічної прес-конференції в Москві, яку транслювали російські телеканали.

"Ми повинні зрозуміти, як буде забезпечена наша безпека. Тому, без жодних хитрощів, ми просто прямо поставили питання, що жодного руху НАТО далі на схід бути не повинно. М'яч на їхньому боці. Вони повинні нам щось відповісти", – зазначив Путін.

"У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що, в цілому, ми бачимо поки позитивну реакцію. Значить, американські партнери нам говорять про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на самому початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації саме піде цим шляхом", – додав він.

Читайте такожГенсек НАТО зробив пропозицію РФ на тлі стягнення російських військ до кордону УкраїниРаніше повідомлялося, що Російська Федерація запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в Альянс і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

Володимир Путін говорив, що хоче отримати від Заходу гарантії непросування Альянсу на Схід.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що РФ не має права вето на членство України в Альянсі.

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